İngiltere'nin kamu borcu salgın etkisiyle artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere'nin kamu borcu salgın etkisiyle artıyor

20.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:48
İngiltere'nin kamu borcu salgın etkisiyle artıyor

İngiltere'nin kamu borçlanması ekim ayında 22,3 milyar sterline yükseldi.

İngiltere'nin kamu borçlanması ekim ayında 22,3 milyar sterline yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkenin ekim ayında kamu borçlanması geçen yılın aynı dönemine göre 10,8 milyar sterlin artarak 22,3 milyar sterlin seviyesine ulaştı.

ONS açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kamu borçlanma ihtiyacının artmasında dikkate değer etkisi olduğu hatırlatıldı.

Son verilerle birlikte nisan ayından bu yana İngiltere'nin kamu borcu geçen yılın aynı dönemine kıyasla 169,1 milyar sterlin artarak toplam 214,9 milyar sterline ulaştı.

İngiltere'nin toplam kamu borcu ise ekim ayı sonu itibarıyla ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 100,8'i seviyesine ulaşarak 2,08 trilyon sterlin olarak kaydedildi.

İngiltere'de bu seviyede kamu borcu 1960'ların başından bu yana görülmedi.

Devam eden karantina uygulaması, çalışanların ücretli izin programı ile desteklenmesi, özel sektörden elde edilen vergi gelirlerinin azalması, İngiliz ekonomisinin borçlanma ihtiyacını artırıyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak geçen hafta salgının ekonomik etkilerinin yatıştırılması için bu zamana kadar 200 milyar sterlin harcandığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

İlgili Haberler

Salgın sürecinde yatak ihracatı da arttı
Salgın sürecinde yatak ihracatı da arttı
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı
Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Fatih Artman Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Gökhan Gönül Samet Aybaba Malcolm Thomas Sebastian Vettel
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'nin kamu borcu salgın etkisiyle artıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 18:00:41. #1.15#
title