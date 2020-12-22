İngiltere'nin kamu borcu kasımda 31,6 milyar sterline ulaştı
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İngiltere'nin kamu borcu kasımda 31,6 milyar sterline ulaştı

22.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:31
İngiltere'nin kamu borcu kasımda 31,6 milyar sterline ulaştı

İngiltere'nin kamu borçlanması geçen ay 31,6 milyar sterline ulaştı.

İngiltere'nin kamu borçlanması geçen ay 31,6 milyar sterline ulaştı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, İngiltere'nin kamu borcunun kasımda 2019'un aynı dönemine kıyasla 5,6 milyar sterlin artarak 31,6 milyar sterline ulaştığı bildirildi.

Nisan ayından kasım sonuna kadar olan sürede İngiltere'de kamu bankaları hariç kamu borcunun 301,6 milyar sterline yükseldiği kaydedilen açıklamada, ülkenin toplam kamu borcunun GSYH'ye oranla yüzde 99,5 seviyesini görerek 2,1 trilyon sterline ulaştığı belirtildi.

Son verilerle birlikte İngiltere'nin toplam kamu borcunun GSYH'ye oranı 1962 yılından bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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