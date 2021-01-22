İngiltere'nin kamu borcu 58 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
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İngiltere'nin kamu borcu 58 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

22.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:30
İngiltere'nin kamu borcu 58 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

İngiltere'nin toplam kamu borcu 2 trilyon 131 milyar sterline yükseldi.

İngiltere'nin toplam kamu borcu 2 trilyon 131 milyar sterline yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkenin 2020 yılının aralık ayında kamu bankaları hariç kamu aylık borçlanması 34,1 milyar sterlin olarak belirlendi.

Bir önceki yılın aynı döneminde İngiltere'nin aylık kamu borçlanması 28,2 milyar sterlin seviyesinde idi.

Son verilere göre, vergi döneminin başladığı 2020 yılının nisan ayından aralık sonuna kadar dönemde İngiltere'nin kamu bankaları hariç net kamu borcu 333,5 milyar sterline yükselmiş oldu.

Ülkenin toplam kamu borcu ise Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 99,4'ü seviyesine yükselerek 2 trilyon 131 milyar sterlin seviyesine ulaştı.

Bu, kamu borcunun GSYH'ye oranı kıyaslandığında 1962 yılından bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ertelenen bütçe düzenlemelerinin 3 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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