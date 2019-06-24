İngiltere'nin İsrail'e silah satışları devam ediyor
Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart 2018'den bu yılın sonuna kadar İngiltere'nin, İsrail'e satışına onay verdiği silahların değeri, 14 milyon sterlin oldu.
Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart 2018'den bu yılın sonuna kadar İngiltere'nin, İsrail'e satışına onay verdiği silahların değeri, 14 milyon sterlin oldu.
Kaynak: Dunya.com
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