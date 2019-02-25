İngiltere'nin Hizbullah Kararı Lübnan'ı Etkilemeyecek"

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, İngiltere'nin Hizbullah'a yönelik yaptırımlarının Lübnan ile ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi.

Basil, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a gelen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile başkent Beyrut'ta görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Basil, İngiliz yetkililerin, kendilerine iki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiklerini ilettiğini söyledi.

Lübnanlı Bakan, İngiltere'nin Hizbullah kararına ilişkin de "İngiltere'nin Hizbullah'ı terör örgütü olarak sınıflandırması, Lübnan'ı etkilemeyecek." dedi.

Ilımlı Lübnan'ı korumanın gerektiğini ifade eden Basil, "Bütün dünya çıkıp direnişi (Hizbullah) terör olarak nitelendirse bile Lübnanlılar için terör örgütü değildir. İşgal altında topraklar olduğu sürece direniş, devlet kurumları ve Lübnan halkı tarafından kucaklanmaya devam edecek." diye konuştu.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönüşüne de değinen Basil, Avrupa Birliği'nin bu konuda kendilerine yardım edeceğini söyledi.

AB'nin İngiltere kararına yaklaşımı

Mogherini de İngiltere'nin Hizbullah'a ilişkin kararının kendi egemenlik meselesi olduğunu ve AB'nin Hizbullah'la ilgili duruşunu etkilemeyeceğini ifade etti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, siyasi kanadı dahil Lübnan Hizbullahı'nı bütünüyle terör örgütleri listesine almıştı.

Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edilmişti.

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.

Kaynak: AA