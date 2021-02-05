İngiltere'nin gazeteci kimliği altındaki 3 Çinli ajanı sınır dışı ettiği öne sürüldü
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İngiltere'nin gazeteci kimliği altındaki 3 Çinli ajanı sınır dışı ettiği öne sürüldü

05.02.2021 08:31 | Son Güncelleme: 05.02.2021 08:34
İngiltere'nin gazeteci kimliği altındaki 3 Çinli ajanı sınır dışı ettiği öne sürüldü

İngiltere'nin gazeteci kimliği kullanan 3 Çinli casusun gerçek kimliklerini ortaya çıkararak geçen yıl sınır dışı ettiği öne sürüldü.

İngiltere'nin gazeteci kimliği kullanan 3 Çinli casusun gerçek kimliklerini ortaya çıkararak geçen yıl sınır dışı ettiği öne sürüldü.

Telegraph gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, isimleri açıklanmayan 3 kişi gazeteci vizesi alarak son 12 ayda İngiltere'ye geldi.

Üç farklı Çin medya kurumuna çalışacaklarını söyleyen kişilerin, esasen dış istihbarattan sorumlu Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) mensubu olduğu anlaşıldı.

Ajanlar, gerçek kimlikleri İngiltere'nin iç istihbarat servisi MI5 tarafından ortaya çıkarılmasının ardından sınır dışı edildi.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, dün, ülkede İngilizce yayın yapan Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) editöryal sorumluluğa sahip olmadığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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