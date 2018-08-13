İngiltere'nin Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson Gazetecilere Şortuyla Çay İkram Etti
Burka giyen ve peçe takan Müslüman kadınları banka soyguncusu ve posta kutusuna benzeten İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson gazetecilere çay ikram etti.
Burka giyen ve peçe takan Müslüman kadınları banka soyguncusu ve posta kutusuna benzeten İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson gazetecilere çay ikram etti. Oldukça neşeli olduğu gözlenen Johnson soruşturma hakkında ise konuşmadı
Kaynak: Euronews.com