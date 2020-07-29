İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi, gizli istihbarat servisinin yeni başkanı oldu Bir dönem İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi görevini yürüten Richard Moore, MI6 adıyla da bilinen Gizli İstihbarat Servisi SIS'in başkanlığına getirildi.

Bir dönem İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi görevini yürüten Richard Moore, MI6 adıyla da bilinen Gizli İstihbarat Servisi SIS'in başkanlığına getirildi.

Türkiye'de 2014-2017 yılları arasında görev yaptığı dönemde Beşiktaş taraftarlığı ile bilinen İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı oldu. Gizli İstihbarat Servisinin (SIS) başkanlığına getirilen eski Türkiye Büyükelçisi Moore, Türkiye'de özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla büyük ilgi görmüş, Beşiktaş formasıyla verdiği poz ile çok konuşulmuştu.

Libya doğumlu olan Moore, kariyeri boyunca Vietnam, Türkiye, Pakistan ve Malezya'da görev yaptı. Daha önce MI6'te çeşitli görevler ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapan Moor, yeni görevini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. İngiltere'nin dış istihbarat servisi ve İngiltere dışında istihbarat toplamaktan sorumlu olan MI6'nın yaklaşık 6 yıldır başkanlığını yürüten Sir Alex Younger'ın yerini alacak olan Moore'un sonbaharda görevine başlaması bekleniyor. Younger, yerine gelecek Moore'un "mükemmel bir seçim olduğunu" ifade ederken "sakin, düşünceli ve cesur" sözleriyle yeni MI6 başkanı Moore'u övdü.

Richard Moore'un başkanlığını üstleneceği MI6'nın kuruluş amaçları arasında terörü durdurmak, düşman devletlerin faaliyetlerini aksatmak ve İngiltere'ye bir siber avantaj sağlamak yer alıyor. - MANCHESTER

Kaynak: İHA