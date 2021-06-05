İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu Thornton'dan PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırısına kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu Thornton'dan PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırısına kınama

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu Thornton'dan PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırısına kınama
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu James Thornton, terör örgütü PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı kınadı.

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu James Thornton, terör örgütü PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Başkonsolos Thornton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın Peşmerge güçlerine yönelik saldırısını kınadığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

IKBY Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 4 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

Duhok'ta terör örgütü PKK'dan Peşmerge güçlerine pusu: 5 ölü, 4 yaralı
Duhok'ta terör örgütü PKK'dan Peşmerge güçlerine pusu: 5 ölü, 4 yaralı
Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda 5 Peşmerge öldü
Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda 5 Peşmerge öldü
IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Dohuk'ta PKK'nın kurduğu tuzakta 5 Peşmerge'nin öldüğünü duyurdu.
IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Dohuk'ta PKK'nın kurduğu tuzakta 5 Peşmerge'nin öldüğünü duyurdu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Murat Kurum Nikos Dendias Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam İrem Derici Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu Thornton'dan PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırısına kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 16:36:45. #1.13#

title