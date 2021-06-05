İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu Thornton'dan PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırısına kınama
İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu James Thornton, terör örgütü PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı kınadı.
İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu James Thornton, terör örgütü PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı kınadı.
Başkonsolos Thornton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın Peşmerge güçlerine yönelik saldırısını kınadığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
IKBY Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.
Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 4 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan