- İngiltere'nin en ünlü metro istasyonuna grafiti saldırısı
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- İngiltere'nin en ünlü metro istasyonuna grafiti saldırısı

26.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:41

- İngiltere'nin en ünlü metro istasyonuna grafiti saldırısı İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ünlü Oxford Circus Metro istasyonuna yüzü maskeli bir grup tarafından grafiti saldırısı yapıldı.

- İngiltere'nin en ünlü metro istasyonuna grafiti saldırısı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ünlü Oxford Circus Metro istasyonuna yüzü maskeli bir grup tarafından grafiti saldırısı yapıldı.

İngiltere genelinde her sene 25 Aralık günü ulaşımın durdurulması ve istasyonların giriş çıkışlara kapatılmasını fırsat bilen bir grup grafiti sanatçısı, başkent Londra'nın en yoğun duraklarından Oxford Circus Metro İstasyonu'na grafiti saldırısı gerçekleştirdi. Noel sebebiyle istasyonda güvenlik görevlileri ve çalışanların olmamasını fırsat bile grafiti sanatçıları, istasyonun platform kısmını baştan sona grafiti ile boyayarak istasyondan ayrıldı.

Sabah saatlerinde istasyonu açan görevliler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına uğrarken, çizilen grafitilerin silinmesi için çalışma başlattı.

- İngiltere'nin en ünlü metro istasyonuna grafiti saldırısı
- İngiltere'nin en ünlü metro istasyonuna grafiti saldırısı
- İngiltere'nin en ünlü metro istasyonuna grafiti saldırısı
- İngiltere'nin en ünlü metro istasyonuna grafiti saldırısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ

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