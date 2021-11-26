İngiltere'nin Ekim Ayı Otomobil Üretiminde Rekor Düşüş Yaşandı

İngiltere Motorlu Araç Üreticileri ve Bayileri Birliği (SMMT) tarafından 26 Kasım Cuma günü açıklanan verilere göre, geçtiğimiz Ekim ayında İngiltere'nin otomobil üretiminde tarihi ölçüde rekor bir düşüş kaydedildi. Küresel yarı iletken krizinin ağırlığını arttırarak devam ettirmesi ve bazı fabrikaların bir müddet kapalı kalmasının ardından, Ekim ayındaki üretim düşüşünün yıllık bazda %41, 4'e ulaştığı ve 1956 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediği bildirildi. Ekim ayında üretilen toplam otomobil sayısı 64. 729 adette kaldı.

Ekim ayındaki bu sert düşüş, küresel tedarik zincirlerindeki devam eden problemin ve ülkedeki büyük üreticilerden birisi olan Honda'nın geçtiğimiz Temmuz ayında fabrikasındaki üretime son vermesinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Açıklanan verilere göre, 2021 yılının ilk on ayındaki otomobil üretimi 721. 505 adette kaldı. Bu rakam virüs salgını nedeniyle İngiltere'de birçok fabrikanın kapalı olduğu 2020 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında bile %2, 9'luk bir düşüş olarak kayıtlara geçti.

SMMT'nin yaptığı açıklama içerisinde AutoAnalysis adlı bir danışmanlık şirketinin bağımsız raporuna dayanılarak verilen bilgiye göre, 2020 yılında olduğu gibi, 2021 yılsonu itibarıyla da otomobil ve ticari araç üretiminin bir milyon adedin altında kalacağı, fakat 2022 yılında tekrar bu seviyenin üzerine çıkılmasının beklendiği ifade edildi.

SMMT Başkanı Mike Hawes, basına verdiği demeçte, İngiltere'nin otomotiv sektörünün dirençli olduğunu, fakat hedef pazarlarda virüs salgınının endişe verici bir ölçüde tekrar baş gösterme olasılığı ve tedarik zincirlerinde henüz bir iyileşme olmaması gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda, otomotiv sektörünü çalışır vaziyette tutmanın önünde çok ciddi engeller bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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