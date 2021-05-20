İngiltere'nin Covid'le mücadelesi
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İngiltere'nin Covid'le mücadelesi

İngiltere'nin Covid'le mücadelesi
BBC - Haberler | Dünya

Dünyada koronavirüsten en çok insanın öldüğü beşinci ülke olan İngiltere’de, kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor.

Dünyada koronavirüsten en çok insanın öldüğü beşinci ülke olan İngiltere'de, kısıtlamalar Mart ayından beri kademeli olarak kaldırılıyor.

Önce okullar, ardından acil ihtiyaç kapsamı dışındaki dükkanlar ve işletmeler açıldı.

17 Mayıs'ta önlemler bir kademe daha gevşetildi.

Artık restoran, kafe ve pubların sadece dış değil, iç kısmında da oturmak mümkün. Sinemalar, tiyatrolar ve müzeler geri döndü. Oteller de yeniden müşteri kabul etmeye başladı.

Binlerce kişinin katıldığı toplu etkinlikler düzenlenerek bunların vaka sayılarına etkisi de tartılıyor.

Başbakan Boris Johnson, Hindistan varyantının normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini açıklasa da, bu konuda nihai bir karar alınmış değil.

21 Haziran'da tüm kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağına, ilerleyen haftalarda karar verilecek.

Peki ülkenin vaka sayılarını azaltıp, büyük ölçüde açılmasını ne sağladı?

İngiltere'nin yaklaşık 1,5 yıldır devam eden koronavirüsle mücadele yolculuğunu anlattık.

Haber/ Kurgu: Berza Şimşek

Grafik: Mesut Ersöz

Katkıda bulunanlar: Osman Kaytazoğlu, Ceyhun Efe Öç

BBC
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