İngiltere'nin, Brezilya ile "acil gıda anlaşması" yapmak istediği iddia edildi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, ismi belirtilmeyen bir gıda ürününde yaşanan eksikliği gidermek için "acil gıda anlaşması" teklif ettiğini öne sürdü.

Guardian'ın haberine göre, Bolsonaro, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu görüşmelerinde gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, İngiltere Başbakanı Johnson'ın, ismi belirtilmeyen bir gıda ürünüyle ilgili "acil gıda anlaşması" yapmak istediğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ülkelerin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu belirten Bolsonaro, Johnson'un viski ithalatının kolaylaştırılmasını da istediğini öne sürdü.

Bolsonaro, "Boris Johnson ile sohbet etmeye başladığımda viski hakkında konuştu ve Brezilya'ya viski ithal etmeyi kolaylaştırmak için ne yapabileceğimi sordu." ifadesini kullandı.