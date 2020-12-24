İngiltere'nin Brexit Baş Müzakerecisi Frost: "İngiltere 1 Ocak'tan sonra tamamen bağımsız olacak"
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İngiltere'nin Brexit Baş Müzakerecisi Frost: "İngiltere 1 Ocak'tan sonra tamamen bağımsız olacak"

24.12.2020 20:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:56
İngiltere'nin Brexit Baş Müzakerecisi Frost:

İngiltere'nin Brexit Baş Müzakerecisi David Frost, AB ile Brexit sonrası ticaret anlaşması konusunda uzlaşı sağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 1 Ocak'tan itibaren tamamen bağımsız bir ülke olacağını ifade etti.

İngiltere'nin Brexit Baş Müzakerecisi David Frost, AB ile Brexit sonrası ticaret anlaşması konusunda uzlaşı sağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 1 Ocak'tan itibaren tamamen bağımsız bir ülke olacağını ifade etti.

İngiltere'nin Brexit Baş Müzakerecisi David Frost, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile Brexit sonrası ticaret anlaşması konusunda uzlaşı sağlamasının ardından açıklama yaptı. İngiltere'nin 1 Ocak'tan itibaren tamamen bağımsız bir ülke olacağını söyleyen Frost, AB ile varılan ticaret anlaşmasının duyurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Frost, "Ülkemiz 1 Ocak'ta bir kez daha tam bağımsız bir ülke olarak yeni bir yolculuğa başlıyor. Geleceğimiz ve refahımız bizim elimizde. Gelişeceğimize ve başarılı olacağımıza eminim" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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