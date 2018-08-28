İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisinden "İdlib" Açıklaması

BİRLEŞMİŞ İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gerginlikten dolayı endişe duyduklarını belirterek, "Suriye'nin kuzeyinde 3 milyon civarında insan rejim saldırısı tehdidiyle yaşıyor." dedi.

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) ağustos ayı dönem başkanı olan Pierce, konseyde düzenlenecek Suriye oturumu öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşananların oldukça endişe verici olduğunu vurgulayan Pierce, "Suriye'nin kuzeyinde 3 milyon civarında insan rejim saldırısı tehdidiyle yaşıyor. İdlib konusunda birçok soru işareti var. Bunu toplantıda ele alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Pierce, Rusya'nın, bazı batılı devletlerin İdlib'te kimyasal saldırı düzenleyeceği yönündeki iddialarına ilişkin, "Bu iddiaları kimin ortaya attığı önemli. Bunu söyleyen tek bir ülke var o da Rusya. Bu Rusya için bile olağan dışı bir yalan haber." ifadesini kullandı.

Rusya'nın iddialarını "saçma" olarak niteleyen Pierce, "Biz kimyasal silahların yasaklanmasına dair düzenlemeleri oldukça ciddiye alıyoruz. Bunu ciddiye almayan ülke Suriye." diye konuştu.