İngiltere'nin Berlin elçiliği çalışanı, Rusya adına casusluktan gözaltına alındı
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İngiltere'nin Berlin elçiliği çalışanı, Rusya adına casusluktan gözaltına alındı

İngiltere'nin Berlin elçiliği çalışanı, Rusya adına casusluktan gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Almanya'nın başkenti Berlin'deki İngiliz elçiliğinde çalışan David S. adlı İngiliz vatandaşı, Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki İngiliz elçiliğinde çalışan David S. adlı İngiliz vatandaşı, Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alman Federal Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, David S. adlı İngiliz vatandaşının 2020'nin Kasım ayından bu yana Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, "En az bir defa, mesleki faaliyetleri sırasında elde ettiği belgeleri bir Rus istihbarat servisinin temsilcisine iletmiştir. Bilgi verme karşılığında, sanık daha önce bilinmeyen miktarda nakit almıştır. Gözaltı, Alman ve İngiliz makamlarının ortak soruşturmalarının sonucu gerçekleşmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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