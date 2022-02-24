İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi protesto edildi - Haberler
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi protesto edildi

AA, Bilal Acar - Güncel
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde toplanan eylemciler Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler Ukrayna'yı destekleyin yazılı pankart taşıyanlar Protestodan detaylar LONDRA - Savaş karşıtları ve İngiltere'de yaşayan Ukraynalılar Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde toplanan eylemciler

Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler

Ukrayna'yı destekleyin yazılı pankart taşıyanlar

Protestodan detaylar

LONDRA - Savaş karşıtları ve İngiltere'de yaşayan Ukraynalılar Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde bir araya geldi.

Ellerinde "Putin'in cezalandırın Ukrayna'yı değil", "Putin'i durdurun, savaşı durdurun" ve "Ukrayna'yı destekleyin yazılı pankart taşıyan grup buradan İngiltere hükümetine ve Uluslararası kuruluşlara Rusya'ya yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi protesto edildi

AA / Bilal Acar - Güncel

Başbakanlık, England, Ukrayna, Savaş, Güncel, Haberler

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