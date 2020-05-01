İngiltere'nin başkenti Londra'da boş binada çıkan yangın paniğe neden oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Stratford bölgesinde boş bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

İngiltere 'nin başkenti Londra 'nın Stratford bölgesinde boş bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, Londra İtfaiyesinin yangına müdahale ederek söndürdüğü öğrenildi.

İngiltere'nin başkenti Londra gece saatlerinde hareketli dakikalar geçirdi. Başkent Londra'da Stratford bölgesinde, Maryland Tren İstasyonu'nun hemen yanında bulunan boş bir binada gece geç saatlerde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında olay yerine gelen 70 itfaiyeci ve 10 itfaiye aracıyla yangına tren istasyonuna sıçramadan müdahale edildi. Yanan binanın boş olmasından dolayı şans eseri yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı. Binanın tamamen yandığını bildirilen itfaiye, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

- İngiltere

Kaynak: DHA