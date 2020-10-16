İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi: "Silahlı gruplar bölgeden (Sincar'dan) çekilmeli"

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey, Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında imzalanan anlaşma kapsamında silahlı grupların Sincar'dan çekilmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey, Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında imzalanan anlaşma kapsamında silahlı grupların Sincar'dan çekilmesi gerektiğini belirtti.

Yerel basındaki haberlere göre, İngiliz Büyükelçi, Irak hükümeti ve IKBY arasında 9 Ekim'de imzalanan ve terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandırmayı öngören anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülkesinin Sincar anlaşmasına destek verdiğini vurgulayan Hickey, "Anlaşma gereği silahlı gruplar bölgeden çekilmeli. Silahlı grupların bölgeden çekildiğinden emin olmak için Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD ile yakın çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bağdat ile Erbil arasındaki Sincar anlaşması

Bağdat ve Erbil arasında statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak bilinen ve terör örgütü PKK'nın varlık gösterdiği Sincar'daki sorunların çözümüyle ilgili 9 Ekim'de başkent Bağdat'ta yapılan toplantıda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin liderliğinde yapılan toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis, IKBY heyeti ve Ezidi toplumu temsilcileri katılmıştı.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Ahmed Molla Talal, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Başbakan Kazımi'nin himayesinde, Sincar'da hükümetin kontrolünü güçlendirmek ve dışarıdan gelen grupların (terör örgütü PKK) gücünü kırmak için idari ve güvenlik açısından tarihi bir anlaşma yapıldı." ifadelerini kullanmıştı.

AA muhabirinin ulaştığı bilgilere göre, anlaşmayla Sincar'ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Bağdat ile IKBY arasında ortak komite kurulması kararlaştırıldı.

Anlaşma metninde ayrıca terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığına son verilmesi maddesi de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan