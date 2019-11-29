İngiltere'nin ardından Hollanda'da da bıçaklı saldırı: Yaralılara müdahale ediliyor
Haberler » Dünya » İngiltere'nin ardından Hollanda'da da bıçaklı saldırı: Yaralılara müdahale ediliyor - Haber

İngiltere'nin ardından Hollanda'da da bıçaklı saldırı: Yaralılara müdahale ediliyor

Hollanda'nın Lahey kentinde alışveriş mağazalarının olduğu bir caddede bıçaklı saldırı meydana geldi. Hollanda polisi, olayda yaralananların olduğunu duyurdu. Acil durum ekiplerinin saldırı yerinde yarılara müdahale ettiği açıklandı.

29.11.2019 22:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:57
İngiltere'nin ardından Hollanda'da da bıçaklı saldırı: Yaralılara müdahale ediliyor

'nın kentinde alışveriş mağazalarının yoğun olduğu bir caddede bıçaklı saldırı meydana geldi. Hollanda polisi, olayda yaralananların olduğunu duyurdu. Acil durum ekiplerinin saldırı yerinde yarılara müdahale ettiği açıklandı.


Hollanda basını, 45-50 yaşlarında olduğu öne sürülen bir kişinin şüpheli olarak atandığını yazdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et