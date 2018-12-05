İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'tan Fatma Şahin'e ziyaret

GAZİANTEP - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott bir dizi ziyaret için geldiği Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette ikili iş birliği ve Suriyeli mültecilere yönelik yapılan yardım konuları ele alındı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott bir dizi ziyaret için geldiği Gaziantep'te aralarında Gaziantep Valiliği, ulusal ve uluslararası STK'lar ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin olduğu bir çok kurumu ziyaret etti. Ziyaretlerde özellikle Suriye meselesi ve mülteciler konusu ele alınırken yapılması gereken hususlar konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başaknı Fatma Şahin'i ziyaret eden Chilcott, burada ikili işbirliği konusuna hazır olduklarını dile getirdi. Chilcott, Şahin'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, uzun zamandır Gaziantep'e gelmek istediğini ve bu yüzden kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"İngiltere bizim ortak işbirliği yaptığımız bir ülke"

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Fatma Şahin, "Ben kendilerine geldikleri için teşekkür ediyorum. İngiltere bizim ortak işbirliği yaptığımız, tarihi birlikteliğimizin olduğu bir ülke. Bundan sonraki süreçte de dünya için ülkemiz için bölgemiz için ortak sorunlara ortak çözümler üreteceğimiz bir noktadayız" dedi.

"Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkiler altın çağını yaşıyor"

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Chilcott ise, "Ülkeler olarak gerçekten tüm dünya genelinde artan çok ciddi aşırı milliyetçilik ve otoriterlik görmeye başladık. Uzun yıllardan beri görmekte olduğumuz hukuk sisteminden uzaklaşmayla karşı karşıya bırakıyor ama biz şanlıyız tabi. Çünkü sayın Erdoğan ve sayın May arasında şuanda mükemmel derecede bir ikili ilişki kurulmuş durumda. Böyle bir ilişkinin olması da hem Ankara'daki hem de Londra'daki bizlerin daha yakın bir ilişki içinde olmasına yarar sağlıyor. İşimizi kolaylaştırıyor ve bize sağlam bir mesaj veriyor" şeklinde konuştu.

Gaziantep'e gelmesinin asıl amacı konusunda da açıklamalarda bulunan Chilcott, "Buraya gelmekteki asıl amacım Gaziantep'i yakından görmek ve bu kentin mültecilere yönelik yaptığı mükemmel güzellikleri yerinde incelemekti. Mültecilere yönelik çok önemli çalışmalar yapılıyor bu kentte. Bunların nasıl ve hangi şartlarda yapıldığını da görmek istedik" diye konuştu.

Konuşmaların ve ikili görüşmelerin ardından Fatma Şahin tarafından Büyükelçi Chilcott'a bakır kahve takımı hediye edildi.