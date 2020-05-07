İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, tıbbi malzemelerin iade edileceği iddiasını yalanladı...
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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, tıbbi malzemelerin iade edileceği iddiasını yalanladı...

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, tıbbi malzemelerin iade edileceği iddiasını yalanladı...
07.05.2020 21:58 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:58

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, ülkesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Türkiye'den ithal ettiği 400 bin adet tıbbi malzemeyi iade edeceği iddiasını yalanladı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, ülkesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Türkiye'den ithal ettiği 400 bin adet tıbbi malzemeyi iade edeceği iddiasını yalanladı.

Büyükelçi Chillcott, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye'den yollanan 400 bin adet kişisel koruyucu ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir. Özel bir tedarikçiden alınan az sayıda cerrahi önlük testi geçemedi ancak aynı tedarikçiden daha çok cerrahi önlük testi geçmiş bulunuyor ve Birleşik Krallık Sağlık Sistemi için kullanıma uygun durumdadır.

Birleşik Krallık hükümeti, Türk hükümetine Birleşik Krallık'ın kişisel koruyucu ekipman ihtiyacına desteğinden dolayı müteşekkirdir. Gönderilen ürünlerin çoğunluğu halen Birleşik Krallık ve Türkiye'deki depolarda test edilmeyi bekliyor. Bunların ne Türk hükümetinin Birleşik Krallık'a hediyesi olan koruyucu kişisel ekipmanla ne de bahsi geçen tedarikçiden beklenen teslimat gecikince temin ettikleri 68 bin tulumla bağlantısı yok."

İngiliz Hükümet Sözcüsü, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz medyasında yer alan "Türkiye'den, İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberleri yalanlamıştı.

Türkiye'den özel bir firmadan sipariş edilen 400 bin koyuruyucu giysiden bir kısmının teslim alındığı belirtilen açıklamada, "Bu önlüklerin az bir kısmı, İngiltere'deki testlerden geçememiş olsa da çoğu testleri geçerek kullanılma onayı aldı." ifadesi kullanılmıştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da söz konusu iddiayı yalanlayarak kendilerine İngiliz makamlarından bu yönde bir bilgi gelmediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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