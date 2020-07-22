İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, Muğla Valisi Tavlı'yı ziyaret etti
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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, Muğla Valisi Tavlı'yı ziyaret etti

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, Muğla Valisi Tavlı'yı ziyaret etti
22.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:42

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Chilcott, Muğla Valiliğinde anı şeref defterini imzaladı. Chilcott, daha sonra Vali Tavlı ile görüştü.

Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muğla'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri hakkında bilgi verdi.

Muğla'nın gelişmiş bir turizm kültürüne sahip olduğunu belirten Tavlı, "Yeryüzü Cenneti' olarak adlandırılan ilimiz, kıyı uzunluğu, temiz havası, turistlik destinasyonlarının çeşitliliği, sağlık ve ulaşım altyapısının gelişmişliği sayesinde yerli ve yabancı misafirler tarafından tercih edilmektedir. " dedi.

Yeni normalleşme süreciyle birlikte havalimanları, otel ve işletmelerde gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Tavlı, Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının oldukça düşük olduğunu, vatandaşların ve işletmelerin alınan tedbirlere, kurallara riayet ettiğini ifade etti.

Muğla'nın huzurlu ve güvenli bir şehir olduğuna işaret eden Tavlı, "İlimizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin sağlıklı, keyifli ve güvenli bir ortamda tatillerini geçirmeleri bizim için oldukça önemli. İngiliz turistler Muğla'ya büyük ilgi gösteriyor. İlimizde yerleşik çok fazla İngiliz vatandaşı bulunmakta. Muğla'yı ziyaret eden yabancı turistlerin başında yine İngilizler yer almakta. Daha çok İngiliz vatandaşını Muğla'da görmek isteriz." diye konuştu.

Büyükelçi Dominick Chilcott ise Kovid-19 sonrası alınan tedbirleri gözlemlediklerini, bunun güven verdiğini söyledi.

İngiltere'den Dalaman ve Bodrum'a doğrudan uçuşların başladığını anlatan Chilcott, İngiliz vatandaşları için Türkiye'nin önemli bir turizm destinasyonu haline geldiğini, bunda gerçekleşen tanıtım çalışmalarının etkili olduğunu ifade etti.

Ziyarette Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Konsolos Liz Moriarty, İngiltere Bodrum Fahri Konsolosu Neşe Coşkunsu, İngiltere Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay ve İngiltere Fethiye Fahri Konsolosu Mustafa Şıkman da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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