İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, Aydın Valisi Aksoy'u ziyaret etti
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.
20.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:38
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Chilcott, Aydın Valiliğinde anı şeref defterini imzaladı. Chilcott, daha sonra Vali Aksoy'la görüştü.
Gazetecilere açıklama yapan Aksoy, Chilcott'u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Turizmle ilgili konuları da konuştuk. İnşallah İngiltere'den gelen ziyaretçi sayısı artacak." dedi.
Vali Aksoy, günün anısına, Chilcott'a, yöresel ürünlerin bulunduğu bir sepet hediye etti.
Kaynak: AA