İngiltere'nin, Afganistan'da öldürdüğü sivillere ortalama 2 bin 380 sterlin değer biçtiği ortaya çıktı - Haberler
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İngiltere'nin, Afganistan'da öldürdüğü sivillere ortalama 2 bin 380 sterlin değer biçtiği ortaya çıktı

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
İngiltere'nin, Afganistan'da öldürdüğü sivillere ortalama 2 bin 380 sterlin değer biçtiği ortaya çıktı

İngiliz kuvvetlerinin Afganistan işgali sırasında 86 çocuk ve 200'den fazla yetişkin sivilin ölümüyle bağlantılı olduğu, bu kişiler için ortalama 2 bin 380 sterlin (yaklaşık 28 bin 800 TL) tazminat ödediği, bazı çocuklar içinse sadece birkaç 100 sterlin verildiği tespit edildi.

İngiliz kuvvetlerinin Afganistan işgali sırasında 86 çocuk ve 200'den fazla yetişkin sivilin ölümüyle bağlantılı olduğu, bu kişiler için ortalama 2 bin 380 sterlin (yaklaşık 28 bin 800 TL) tazminat ödediği, bazı çocuklar içinse sadece birkaç 100 sterlin verildiği tespit edildi.

Silahlı Şiddete Karşı Eylem (AOAV) tarafından bilgi edinme özgürlüğü kapsamında elde edilen ve the Guardian gazetesinde yer alan verilere göre, kayıtlara geçen en genç sivil kurban, 3 yaşındaki bir çocuk oldu.

Kayıtlarda listelenen en ciddi olaylardan biri, Aralık 2009'daki "yanlışlıkla vurulan" 4 çocuğun ölümünün ardından bir aileye 4 bin 233 sterlin (yaklaşık 51 bin TL) ödenmesi oldu.

Ödemelerin bazıları sadece birkaç yüz 100 sterlin tuttu. Şubat 2008'de, bir aile Helmand eyaletindeki ölümün ardından sadece 104,17 sterlin (yaklaşık 1260 TL) alırken başka bir aileye Aralık 2009'da 10 yaşındaki oğullarının ölümü için 586,42 sterlin (yaklaşık 7 bin TL) tazminat ödendi.

2012 yılında İngiliz özel kuvvetleri tarafından infaz edilen 3 Afgan çiftçinin ailelerine, olaydan üç hafta sonra 3 bin 634 sterlin (yaklaşık 43 bin 900 TL) verildi.

Vinç ve eşeklere, bazı çocukların canından daha fazla değer biçildi

İngiltere ordusu, 2006- 2013 yıllarında 86'sı çocuk 289 ölüm için toplam 688 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon 324 bin TL) ödedi. Bu da öldürülen sivil başına ödenen ortalama tazminatın 2 bin 380 sterlin (yaklaşık 28 bin 800 TL) olduğunu gösteriyor.

Bazı durumlarda maddi hasar için yapılan ödemeler, can kaybı tazminatlarından daha fazla tuttu. 2009-2010 yıllarında İngiltere, hasar gören bir vinç için 873 sterlin (yaklaşık 10 bin 500 TL), 6 eşeğin ölümü için de 662 sterlin (yaklaşık 8 bin TL) tazminat ödenmesine karar verdi.

20 yıllık çatışma sırasında uluslararası veya Afgan güçleri tarafından en az 20 bin 390 sivilin öldürüldüğü veya yaralandığı tahmin ediliyor.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri
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Haber: İngiltere'nin, Afganistan'da öldürdüğü sivillere ortalama 2 bin 380 sterlin değer biçtiği ortaya çıktı - Haberler
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