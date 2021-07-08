İngiltere'nin AB'ye Kümes Hayvanı İhracatı Yüzde 70 Azaldı
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İngiltere'nin AB'ye Kümes Hayvanı İhracatı Yüzde 70 Azaldı

İngiltere'nin AB'ye Kümes Hayvanı İhracatı Yüzde 70 Azaldı
Habermetre - Haberler | Toplum

İngiltere'nin AB'ye kümes hayvanı ihracatı yüzde 70 azaldı.

İngiltere'nin AB'ye kümes hayvanı ihracatı yüzde 70 azaldı. Zaman alıcı kontroller, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne yaptığı et ihracatının yılın başından bu yana keskin bir şekilde düşmesine neden oldu.

Genel kümes hayvanı ihracatı, ticari canlılığı önemli ölçüde etkilemenin yanı sıra yılın ilk çeyreğinde %70 düştü. İngiltere Hükümeti istatistiklerine göre, tavuk eti ihracatında hacim olarak %62'lik, değer olarak ise %67'lik bir düşüş gerçekleşti.

Düşüşün nedeni, Brexit bürokrasisindeki zorluklar ve İngiltere-AB sınırındaki aksamalar olmuştur. İngiltere artık bir "üçüncü ülke" olarak sınıflandırıldığından, İngiliz işletmeleri, uluslararası sağlık ve bitki sağlığı (SPS) kontrolleri dahil olmak üzere ithalata getirilen bir dizi gerekliliğe tabi tutulmaktadır.

Kaynak: ukragroconsult

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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