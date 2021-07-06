İngiltere'nin AB'ye Kanatlı Et İhracatı Yüzde 70 Azaldı

İngiltere'nin AB'ye kanatlı et ihracatı yüzde 70 azaldı.

İngiltere'nin AB'ye kanatlı et ihracatı yüzde 70 azaldı. Zaman alıcı kontroller, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne yaptığı et ihracatının yılın başından bu yana keskin bir şekilde düşmesine neden oldu.

İngiltere'nin resmi istatistiklerine göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde ülkenin toplam kanatlı et ihracatı %69 düşmüştür. Yılın ilk çeyreğinde ülkenin tavuk eti ihracatı miktar olarak %62 ve değer olarak %67 düşerek 30 milyon Stetlin olarak realize oldu.

Düşüşün nedeni, Brexit bürokrasisindeki zorluklar ve İngiltere-AB sınırındaki aksamalar olmuştur. İngiltere artık bir "üçüncü ülke" olarak sınıflandırıldığından, İngiliz işletmeleri, uluslararası sağlık ve bitki sağlığı (SPS) kontrolleri dahil olmak üzere ithalata getirilen bir dizi gerekliliğe tabi tutulmaktadır.

SPS Sertifikasyon Çalışma Grubu'nun bir parçası olarak, İngiliz Kanatlı Konseyi (BPC), hükümeti ticaret üzerindeki ciddi etkiyi 3 yönlü yeni bir yaklaşımla çözmeye çağırıyor.

BPC CEO'su Richard Griffiths şunları söyledi: "Üçüncü ülke ticaretinin bürokrasisi, hayvansal kökenli ürünleri AB ve Kuzey İrlanda'ya ihraç etme kabiliyetini ve karlılığını aşındırıyor. Hükümet, ihracatçılara karşı değil, onların yararına çalışan bir sistem inşa etmek için AB ile işbirliği yapmalıdır. Yeterli kaynaklara ve sistemlere yatırım yapmak için Hükümet desteği olmadan, İngiliz kanatlı eti işletmelerinin sürdürülebilirliği üzerinde zararlı bir etki bekleyebiliriz. "

Ulusal Çiftçiler Birliği (NFU) tarafından yayınlanan rakamlar, Birleşik Krallık'ta üretilen toplam kanatlı etinin %19'unun ihraç edildiğini göstermektedir. 2019 yılında kanatlı eti ihracatının %70'i (192 milyon sterlin) AB'ye gerçekleştirildi.

Kaynak: ukragroconsult

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre