İngiltere'nin AB'den çıkması vergi mükelleflerine 4.6 milyar euroya mal oldu

06.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:14

İngiltere'nin 31 Ocak tarihinde Avrupa Birliği'nden resmen ayrılması vergi mükelleflerine 4.6 milyar euroya mal oldu. Ulusal Denetim Ofisi bu meblanın referandumun gerçekleştiği haziran 2016'dan bu yana personel ve yeni altyapılar oluşturmak için harcandığını duyurdu.



Brexit sonrası geleceğe yönelik ilişkilerini şekillendirmek amacıyla bu hafta bir araya gelen Avrupa Birliği ile İngiltere yetkilileri birçok anlaşmazlık yaşandığını, müzakerelerin zor geçeceğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle