İngiltere, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi
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İngiltere, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi

08.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:45
İngiltere, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi

İngiltere, ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın kullanımını onayladı.

İngiltere, ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın kullanımını onayladı.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, aşı adayının yaygın kullanım için güvenli olduğu bildirildi.

Böylece Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı ülkede yaygın kullanımına izin verilen üçüncü aşı oldu. Ülkede daha önce Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşıları onaylanmıştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MHRA İcra Kurulu Başkanı Dr. June Raine, "Bugün onaylanan aşı, halka ve sağlık sektörüne cesaret verici nitelikte. Mevcut tüm verilerin kapsamlı bir değerlendirilmesinin ardından yaygın kullanımı için onaylanmış üçüncü Kovid-19 aşısına sahip olmak ulaşılması gereken önemli bir hedefti. Kurumun bunu gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olmasından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Raine, MHRA'nın kullanılmaya başlandıktan sonra tüm Kovid-19 aşılarının yan etkilerini kontrol ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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