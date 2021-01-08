AstraZeneca aşısına AB onayı ocak sonunda çıkabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AstraZeneca aşısına AB onayı ocak sonunda çıkabilir

08.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:40
AstraZeneca aşısına AB onayı ocak sonunda çıkabilir

AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının Avrupa Birliği (AB) içinde kullanılmasını sağlayacak onay için gelecek hafta başvuru yapabileceği, onayın ocak sonuna kadar çıkabileceği bildirildi.

AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının Avrupa Birliği (AB) içinde kullanılmasını sağlayacak onay için gelecek hafta başvuru yapabileceği, onayın ocak sonuna kadar çıkabileceği bildirildi.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) sosyal medya hesabındaki açıklamada, AstraZeneca firmasından daha fazla verinin EMA'ya gönderildiği, firmanın AB içindeki koşullu pazar onayı için başvurusunu gelecek hafta yapmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, değerlendirme sonucunun ocak sonunda tamamlanabileceği belirtildi.

EMA, aşının ön değerlendirme sürecini aylardır devam ettiriyordu.

AB, şu ana kadar BioNTech-Pfizer ile Amerikalı Moderna şirketinin aşılarına onay verdi.

Oxford-AstraZeneca aşısının yaygın kullanımına İngiltere'de 30 Aralık'ta onay çıkmıştı. İngiltere'de de aşının ilk dozu 4 Ocak'ta yapılmıştı.

AB, AstraZeneca firmasıyla 400 milyon doz aşı almak üzere sözleşme imzalamıştı. AB'nin onaylı aşısı bulunan BioNTech-Pfizer'den 600 milyon, Moderna'dan 160 milyon doz almak için sözleşmeleri bulunuyor.

AB, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon dozluk anlaşmalar yapmıştı. Ancak bu aşıların geliştirme süreci devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ömer Bayram Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AstraZeneca aşısına AB onayı ocak sonunda çıkabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 15:41:20. #1.15#
title