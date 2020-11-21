İngiltere, Mısır'da insan hakları aktivistlerinin gözaltına alınmasından endişe duyuyor
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İngiltere, Mısır'da insan hakları aktivistlerinin gözaltına alınmasından endişe duyuyor

21.11.2020 00:31 | Son Güncelleme: 21.11.2020 00:35
İngiltere, Mısır'da insan hakları aktivistlerinin gözaltına alınmasından endişe duyuyor

İngiltere, Mısır'da 3 insan hakları aktivistinin gözaltına alınmasından derin endişe duyduğunu bildirdi.

İngiltere, Mısır'da 3 insan hakları aktivistinin gözaltına alınmasından derin endişe duyduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Bakan Dominic Raab'ın konuyu doğrudan Mısırlı mevkidaşıyla görüştüğü belirtildi.

Mısır Kişisel Haklar Girişimi (EIPR) Genel Direktörü Gasser Abdel Razek ve onunla çalışan Muhammed Beşir ve Karim Ennarah'ın gözaltına alınmasından derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "İnsan hakları savunucuları, nerede olurlarsa olsunlar tutuklanma veya intikam korkusu duymadan çalışabilmeli." denildi.

EIPR İdari Direktörü Beşir 16 Kasım'da, grubun Ceza Adaleti Departmanı Başkanı Ennarah 18 Kasım'da ve EIPR Genel Direktörü Razek de 19 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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