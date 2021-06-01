İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı
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İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı

İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya ve Çekya ile mücadele edecek İngiltere Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya ve Çekya ile mücadele edecek İngiltere Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Gareth Southgate tarafından belirlenen kadroda, sakatlığı bulunan Manchester United'ın hücum oyuncusu Mason Greenwood yer almadı.

İngiltere'nin 26 kişilik kadrosu şöyle:

Kaleci: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton)

Defans: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United)

Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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