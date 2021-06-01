İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya ve Çekya ile mücadele edecek İngiltere Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.