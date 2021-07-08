İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı
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İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal - Haberler | Güncel

İngiltere bayrakları Taraftarların eğlenmesi Taraftarların coşkuyla kutlama yapması Leicester Meydanındaki taraftarlar Trafalgar Meydanındaki taraftarlar LONDRA - 16.

İngiltere bayrakları

Taraftarların eğlenmesi

Taraftarların coşkuyla kutlama yapması

Leicester Meydanındaki taraftarlar

Trafalgar Meydanındaki taraftarlar LONDRA - 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek finale yükseldi. İngiltere'nin galibiyeti, coşkuyla kutlandı.

İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı
İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı
İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı
İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal

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