İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı
İngiltere bayrakları Taraftarların eğlenmesi Taraftarların coşkuyla kutlama yapması Leicester Meydanındaki taraftarlar Trafalgar Meydanındaki taraftarlar LONDRA - 16.
İngiltere bayrakları
Taraftarların eğlenmesi
Taraftarların coşkuyla kutlama yapması
Leicester Meydanındaki taraftarlar
Trafalgar Meydanındaki taraftarlar LONDRA - 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek finale yükseldi. İngiltere'nin galibiyeti, coşkuyla kutlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal