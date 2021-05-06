İngiltere Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde bıraktı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, BoE Para Politikası Kurulu'nun (MPC) politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde, tahvil alım programını da 895 milyar sterlinde tuttuğu belirtildi. Kararın oy birliği ile alındığı bildirildi.

MPC tutanaklarında, küresel gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili kısıtlamaların ekonomik faaliyetleri baskılaması nedeniyle, bu yılın ilk çeyreğinde yavaşladığı fakat büyümenin şubat ayındaki rapora göre daha güçlü kaldığı belirtildi.

Tutanaklarda, "Kovid-19 aşılama programları birçok ülkede ilerleme kaydetti ve hız kazandı. Ancak son zamanlarda, Hindistan ve diğer bazı ekonomilerde Kovid-19 vakaları önemli ölçüde arttı ve bu da kısıtlamaların sıkılaştırılmasına sebep oldu." denildi.

İngiltere GSYH'sinin ilk çeyrekte küçüldüğünün tahmin edildiği belirtilen tutanaklarda, İngiliz ekonomisinin yılın kalanında güçlü şekilde toparlanmasının beklendiği ifade edildi.

Bu arada, banka, şubatta İngiltere ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 7,25'e yükselti.

Kovid-19 sonrası ekonominin güçlü şekilde toparlanacağını tahmin eden banka, tahvil alımlarını azaltacağını ve bunun bir operasyonel karar olduğunu da bildirdi.

İngiltere'de GSYH Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl yaklaşık yüzde 10 daralmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş