İngiltere Merkez Bankası'nın yeni başkanı Andrew Bailey

20.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:28

İngiliz denetim kuruluşu Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) Başkanı Andrew Bailey'nin İngiltere Merkez Bankası'nın yeni başkanı olmasına karar verildi.

İngiltere Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Andrew Bailey'nin 16 Mart 2020 tarihinde İngiltere Merkez Bankası Başkanlığı görevini Mark Carney'den devralmasına karar verildiği bildirildi.

Bailey, görevi devraldığı tarihten itibaren sekiz yıl boyunca bankanın başkanlığını yürütecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid, "Andrew Bailey, oldukça rekabetçi bir alanda öne çıkan bir adaydı. Biz Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılırken ve ülkenin her tarafında fırsatların artırılması için çalışırken, kendisi banka için doğru bir aday olacaktır." ifadelerini kullandı.

Görevlendirmeye ilişkin olarak Andrew Bailey ise, "Bu büyük bir onur. Bankanın önemli bir görevi var. Mark Carney'nin her durumda kamu çıkarının gözetilmesi yönündeki çalışmalarını devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.

1984 yılında İngiltere Merkez Bankası'nda çalışmaya başlayan Andrew Bailey, 2004 -2011 yılları arasında bankanın baş hesap sorumlusu olarak görev yaptı. Bailey, 2013-2016 yılları arasında ise İngiltere Merkez Bankası başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

Bailey, 2016 yılından bu yana ise İngiliz denetim kuruluşu Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) Başkanlığını yürütüyordu.

Kaynak: AA