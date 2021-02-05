İngiltere Merkez Bankası negatif faizde "kademeli bir sistem olasılığını" değerlendiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İngiltere Merkez Bankası negatif faizde "kademeli bir sistem olasılığını" değerlendiriyor

05.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:56
İngiltere Merkez Bankası negatif faizde

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, bankanın başkan yardımcısı Dave Ramsden ve başekonomisti Andy Haldane, negatif faiz olasılığını değerlendirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, bankanın başkan yardımcısı Dave Ramsden ve başekonomisti Andy Haldane, negatif faiz olasılığını değerlendirdi.

Bankanın düzenlendiği toplantıda konuşan, BoE Başkanı Bailey, bankanın olası bir parasal sıkılaştırma için ekonomik toparlanmaya ilişkin net verilere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bailey, bankanın olası bir politika sıkılaştırmasına gitmeden önce ekonomik güven seviyesinden daha fazlasını görmesi gerektiğini, bunun da zaman alabileceğini belirterek, "Banka eğer gerekirse negatif faiz oranlarına ilişkin kademeli bir sistemin uygulanmasını değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

"Negatif faiz acil durum için"

BoE Başkan Yardımcısı Dave Ramsden de negatif faizlerin ekonominin ve finansal sistemin durumuna bağlı olarak arzu edilmeyen sonuçları olabileceğini belirterek, Para Politikası Kurulu (MPC) üyelerinin negatif faiz oranlarına ilişkin farklı değerlendirmeleri olabileceğini söyledi.

Negatif faizin acil durumda kullanılmak için alet çantasında bulundurulduğunu belirten Ramsden, bankanın bu seçeneği şu anda kullanmayı düşünmediğini kaydetti.

"Ekonomide güçlü toparlanma bekleniyor"

BoE Başekonomisti Andy Haldane ise bankanının yakın vadede politika istikamatine ilişkin kesin bir şekilde işaret vermediğini belirterek, negatif faiz tartışmalarının daha çok olası bir acil durum planlaması olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin ekonomik büyümesinde ve enflasyon cephesinde oldukça güçlü bir toparlanma öngörüldüğünü belirten Haldane, bu yılın ilk yarısının sonuna doğru ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) kaynaklı ölümlerin büyük oranda azalmasının beklendiğini kaydetti.

Haldane, İngiltere'de halen devam eden üçüncü karantina uygulamasında yaklaşık 4,5 milyon kişinin hükümetin maaş destek programından faydalandığını ifade etti.

İngiltere'de konut sektörüne ilişkin göstergelerin 2021 yılı başında yavaşlamaya başladığını belirten Haldane, ekonomik toparlanmanın görülmesiyle yılın geri kalanında tekrar güçlenebileceğini dile getirdi.

İngiltere Merkez Bankası, dün yayımlanan Para Politikası Raporu özetinde, bankalardan negatif faiz oranlarına hazırlanmaya başlamalarının talep edildiği ancak talebin bu yönde bir politika işareti olarak görülmemesi gerektiği bilgisine yer vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Özcan Deniz Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Deniz Türüç Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere Merkez Bankası negatif faizde "kademeli bir sistem olasılığını" değerlendiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 18:15:30. #1.15#
title