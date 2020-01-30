İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

30.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:26

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,75 seviyesinde bıraktı. Banka, İngiltere'nin 2020, 2021 ve 2022 yılları büyümesini ise aşağı yönlü revize etti.

BoE'den yapılan açıklamada, politika faizinin 0,75 seviyesinde bırakılmasına 2'ye karşı 7 oyla karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, bankanın, varlık alım miktarını da 435 milyar sterlin seviyesinde bıraktığı kaydedildi.

Para politikası kurulu tutanaklarında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçen ay genel seçimle tek başına iktidara gelmesi ve küresel gelişmeler nedeniyle belirsizliklerin azalmasının beklendiği belirtildi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı (Brexit) sonrası beklenen ekonomik ivmelenmenin görülmemesi durumunda bankanın politika faizini düşürebileceğine işaret edilen tutanaklarda, Brexit sürecinde devam eden belirsizliklerin İngiltere'nin uzun vadeli büyüme görünümüne zarar verdiği kaydedildi.

Para politikası kurulu üyeleri Jonathan Haskell ve Michael Saunders, politika faizinin yüzde 0,50'ye indirilmesi yönünde oy kullandı.

- Büyüme beklentisi düşürüldü

Bu arada, BoE, İngiltere'nin 2020, 2021 ve 2022 yılları büyümesini aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, büyüme beklentisi 2020 için yüzde 1,25'ten yüzde 0,75'e, 2021 için yüzde 1,75'ten yüzde 1,50'ye ve 2022 için yüzde 2'den yüzde 1,75 seviyesine düşürüldü.

Para politikası kurulu tutanaklarında, enflasyonun aralık ayında yüzde 1,3'e gerilediği ve bankanın hedef seviyesi olan yüzde 2 seviyesinin altında olduğu belirtildi.

Tutanaklarda, Brexit sürecinin netleşmesiyle büyüme ve enflasyonun yeniden artması, 2021'de enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA