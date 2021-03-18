İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

18.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:01
İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), para politikası faiz oranını beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,1 seviyesinde korudu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), para politikası faiz oranını beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,1 seviyesinde korudu.

İngiltere Merkez Bankası'ndan para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, bankanın faiz oranını yüzde 0,1 seviyesinde koruduğu, 875 milyar sterlin seviyesindeki varlık alım programını ise değiştirmediği kaydedildi.

Bankanın Para Politikası Kurulu tutanaklarında her iki kararın da kurulun üyelerinin oy birliği ile alındığı belirtildi.

Tutanaklarda, bir önceki PPK toplantısına kıyasla şu anda küresel ekonomik büyüme beklentilerinin görece daha yüksek olduğu, ABD'deki mali teşvik paketinin küresel ekonomik görünümü dikkate değer şekilde olumlu etkilemesinin beklendiği bildirildi.

Aşılama sürecine ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle son dönemde gelişmiş ekonomilerde devlet tahvillerinin getirilerinde sert bir artışın yaşandığının belirtildiği tutanaklarda, bu süreçte riskli varlıkların direnç göstermeye devam ettiği hatırlatıldı.

Tutanaklarda aşılama sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesinin etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında düşüşün yaşandığı belirtilirken, olumlu gelişmelerin dışında ülkede kısıtlamaların bir önceki toplantıda öngörülenden daha hızlı bir şekilde kaldırılabileceği belirtildi.

Tutanaklarda, İngiltere'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2021 yılının ocak ayında yüzde 2,9 seviyesinde daraldığının altı çizilirken son dönemde kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin pozitif gelişmelerin etkisiyle, 2021 yılının ikinci çeyreğinde daha güçlü bir büyümenin görülebileceği belirtildi.

Tutanaklarda, 2021 yılının bahar aylarında enflasyonun bankanın hedef seviyesi olan yüzde 2'ye doğru yavaşça yükselmesinin beklendiği ve ekonomik görünümün, özellikle salgından çıkış sırasında talep ve arzdaki istikametin halen belirsizliğini koruduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:15:13. #1.14#
title