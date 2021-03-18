İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), para politikası faiz oranını beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,1 seviyesinde korudu.

İngiltere Merkez Bankası'ndan para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, bankanın faiz oranını yüzde 0,1 seviyesinde koruduğu, 875 milyar sterlin seviyesindeki varlık alım programını ise değiştirmediği kaydedildi.

Bankanın Para Politikası Kurulu tutanaklarında her iki kararın da kurulun üyelerinin oy birliği ile alındığı belirtildi.

Tutanaklarda, bir önceki PPK toplantısına kıyasla şu anda küresel ekonomik büyüme beklentilerinin görece daha yüksek olduğu, ABD'deki mali teşvik paketinin küresel ekonomik görünümü dikkate değer şekilde olumlu etkilemesinin beklendiği bildirildi.

Aşılama sürecine ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle son dönemde gelişmiş ekonomilerde devlet tahvillerinin getirilerinde sert bir artışın yaşandığının belirtildiği tutanaklarda, bu süreçte riskli varlıkların direnç göstermeye devam ettiği hatırlatıldı.

Tutanaklarda aşılama sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesinin etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında düşüşün yaşandığı belirtilirken, olumlu gelişmelerin dışında ülkede kısıtlamaların bir önceki toplantıda öngörülenden daha hızlı bir şekilde kaldırılabileceği belirtildi.

Tutanaklarda, İngiltere'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2021 yılının ocak ayında yüzde 2,9 seviyesinde daraldığının altı çizilirken son dönemde kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin pozitif gelişmelerin etkisiyle, 2021 yılının ikinci çeyreğinde daha güçlü bir büyümenin görülebileceği belirtildi.

Tutanaklarda, 2021 yılının bahar aylarında enflasyonun bankanın hedef seviyesi olan yüzde 2'ye doğru yavaşça yükselmesinin beklendiği ve ekonomik görünümün, özellikle salgından çıkış sırasında talep ve arzdaki istikametin halen belirsizliğini koruduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran