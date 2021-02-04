İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

04.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:44
İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faiz oranını yüzde 0,1'de sabit bıraktı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faiz oranını yüzde 0,1'de sabit bıraktı.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, politika faiz oranının beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 0,1 seviyesinde, tahvil alım hedefinin de 875 milyar sterlinde sabit bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada kararların bankanın Para Politikası Kurulu üyelerinin oy birliği ile alındığı kaydedildi.

Tutanaklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında devam eden aşılama sürecinin İngiltere dahil olmak üzere bazı ekonomilerin görünümünü iyileştirdiği belirtildi.

Tutanaklarda istihdam piyasasındaki göstergeleri yorumlamanın halen güç olduğu, 2020 yılının kasım ayında ülkede işsizliğin yüzde 5 seviyesine yükseldiği belirtildi.

Bankanın tutanaklarında İngiliz hükümeti tarafından 2020 yılının mart ayından bu yana salgın nedeniyle çalışamayacak olan vatandaşlara verilen desteğin işsizlikte ani yükselişi ciddi şekilde sınırladığı kaydedildi ve "İngiltere'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) 2021 yılı içerisinde aşılama programı devam etmesi, Kovid-19 kaynaklı sağlık endişelerinin azalması ve sınırlamaların kolaylaştırılması ile salgın öncesindeki seviyesine hızlı bir şekilde dönmesi öngörülüyor." İfadesine yer verildi.

Öte yandan tutanaklarda ekonomi için görümümün olağan dışı şekilde belirsiz olduğu belirtilirken, bankanın varlık alım programının gözden geçirilmeye devam edileceği kaydedildi .

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Barış Manço Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Erol Bulut Cenk Tosun Ünal Karaman Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ankara Rektör Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 15:59:05. #1.15#
title