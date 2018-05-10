İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranını Değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,50'de bıraktı.

İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,50'de bıraktığı belirtildi.

Bankanın varlık alım hedefinin de değiştirilmediği ve 435 milyar sterlinde bırakıldığı kaydedilen açıklamada, BoE Para Politikası Kurulu'nun, toplantıda, politika faizini sabit tutma kararını 2'ye karşı 7 oyla aldığı bildirildi.

BoE para politikasının; halen yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak, büyüme ve istidamı sürdürmek olduğu vurgulanan açıklamada, tutanaklarda, İngiltere'nin bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 0,1'lik büyümesinin, şubat ayındaki tahminlerin altında olduğu, düşük büyümenin daha çok şubat ve martta görülen sert kış koşullarından kaynaklandığı kaydedildi.

İngiltere'de mart ayında enflasyonun yüzde 2,5 seviyesine gerilediği hatırlatılan açıklamada, enflasyona etki eden tüm unsurların şu ana kadar zirveyi gördüğünün düşünüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Para Politikası Kurulu Komitesi, daha önce İngiliz sterlininde olan düşüşün tüketici fiyat endeksi üzerindeki etkisinin hala önemli seviyede olmakla birlikte daha önce tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde ortadan kalkacağını değerlendirmektedir." denildi.

Açıklamada, dış ve yerel etkenlerin de dikkate alınması halinde enflasyonun daha önce şubat ayında düşünülenden daha hızlı bir şekilde azalarak 2 yıl içerisinde hedeflenen seviyeye (yüzde 2,0) ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Komitesi üyelerinin çoğunluğunun faiz artışına şimdilik gerek görmediği, buna rağmen tüm üyelerin olası bir faiz artışının kademeli ve sınırlı seviyede olması konusunda hemfikir olduğu vurgulandı.