İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: "Bugünkü tahvil alım indirimi bir varlık azaltma kararı değildi"
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İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: "Bugünkü tahvil alım indirimi bir varlık azaltma kararı değildi"

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: 'Bugünkü tahvil alım indirimi bir varlık azaltma kararı değildi'
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Banka'nın, tahvil alım planının hızını yavaşlattığını ancak paketin genel boyutunun değişmediğini belirterek, tahvil alım indiriminin bir varlık azaltma kararı olmadığını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Banka'nın, tahvil alım planının hızını yavaşlattığını ancak paketin genel boyutunun değişmediğini belirterek, tahvil alım indiriminin bir varlık azaltma kararı olmadığını söyledi.

Bailey, Banka'nın yüzde 0,1 seviyesinde olan politika faizinde ve 895 milyar sterlin olan tahvil alım programında değişikliğe gitmeme kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan son kısıtlamaların etkisinin bu yıl beklenenden daha az olduğunu aktardı.

Bu nedenle Banka'nın ilk çeyrekte yüzde 1,5 gibi daha küçük bir daralma beklediğine işaret eden Bailey, yıl sonuna kadar kriz öncesi seviyelere dönülmesinin beklendiğini kaydetti.

Bailey, İngiltere ve diğer ülkelerde salgının yeniden artması ihtimali de olmak üzere görünüme yönelik riskler olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Banka'nın, tahvil alım planının hızını yavaşlattığını ancak paketin genel boyutunun değişmediğini ifade eden Bailey, "Bugünkü tahvil alım indirimi bir varlık azaltma kararı değildi." dedi.

Bailey, İngiltere'nin, geçen yıl üretimde yaşadığı büyük kaybın ardından bu yıl toparlanma kaydetmesinin iyi bir haber olduğunu ancak bu toparlanmaya "kapılmamak" gerektiğini söyledi.

Artan piyasa maliyetlerinin henüz üretim fiyatlarına yansıdığını görmediklerini belirten Bailey, bu yıl enflasyon artışının süreceğine inanmadıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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