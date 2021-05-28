İngiltere Maliye Bakanı'ndan "Greensill Capital" savunması

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, eski başbakan David Cameron'ın lobi çalışmalarını yürüttüğü ve mart ayında iflasını açıklayan finans şirketi Greensill Capital'ın herhangi özel bir muameleye tabi tutulmadığını söyledi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, eski başbakan David Cameron'ın lobi çalışmalarını yürüttüğü ve mart ayında iflasını açıklayan finans şirketi Greensill Capital'ın herhangi özel bir muameleye tabi tutulmadığını söyledi.

İngiliz parlamentosunun Hazine Komitesi'nin sorularını yanıtlayan Bakan Sunak, eski başbakan Cameron'ın lobi çalışmalarını yürüttüğü ve mart ayında iflasının açıklayan finans şirketinin daha önce hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında verilen acil kredilerden faydalanmak için başvuruda bulunduğunu, bu başvurunun kabul edilmediğini açıkladı.

Sunak, "Ben o zamanki bağlam göz önüne alındığında, bu başvuruları esaslarına göre değerlendirmemizin tamamen doğru olduğunu düşünüyorum. Bu başvurulara ilişkin süreci devam ettirmemek yönündeki kararların arkasındayım." şeklinde konuştu.

Komite üyelerinde muhalefette bulunan İşçi Partisi vekili Siobhain McDonagh ise eski başbakan David Cameron'ın Greensill Capital için yürüttüğü lobi faaliyetlerini hatırlatarak, "Önde gelen bakanlara ve devlet yetkilerine 12 kısa mesaj, 12 WhatsApp mesajı, 8 e-posta, 11 telefon araması gönderiliyor, (bu kişilerle) 9 kez görüşülüyor. Bana krizin ortasında bu kadar büyük bir erişim gücü olan bir şirket daha söyleyebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

İngiltere hükümetinden 12 Nisan 2021 tarihinde yapılan açıklamada, eski başbakan David Cameron'ın, finans şirketi Greensill Capital lehine bakanlar nezdinde yürüttüğü lobi çalışmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı.

David Cameron, 11 Nisan'da açıklama yaparak bakanlarla resmi yollardan iletişime geçmemekle hata yaptığını kabul etmiş fakat ülkedeki lobicilik kurallarını ihlal etmediğini savunmuştu.

İngiltere'de kabine üyelerinin ve üst düzey bürokratların görevlerinden ayrılmasının ardından iki yıl süreyle lobi faaliyeti yürütmesi yasaklanmış durumda.

İngiliz gazeteleri, Ağustos 2018'de Greensill Capital'a danışman olan Cameron'ın, Maliye Bakanı Rishi Sunak ve bazı bakan yardımcılarına telefonla mesaj gönderdiğini gündeme taşımıştı.

Cameron, Greensill Capital'ın hükümetin yeni tip koronavirüs salgınında işletmeleri desteklemek için verdiği acil durum kredisinden yararlandırılması için lobi yaptığını kabul etmişti.

İngiliz The Times gazetesi ise Cameron'ın ayrıca 2019 yılında Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ile ilgili bir ödeme planı konusunda Sağlık Bakanı Matt Hancock ile görüştüğünü duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran