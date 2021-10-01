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İngiltere, Mali'de muhtemel Rus paralı askerleri varlığından endişe duyuyor

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
İngiltere, Mali'de muhtemel Rus paralı askerleri varlığından endişe duyuyor

İngiltere'nin Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Vicky Ford, Rus özel güvenlik şirketi Wagner ile askeri personelinin eğitimi için anlaşma yapacağı iddia edilen Mali'yi kararını gözden geçirmeye çağırdı.

İngiltere'nin Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Vicky Ford, Rus özel güvenlik şirketi Wagner ile askeri personelinin eğitimi için anlaşma yapacağı iddia edilen Mali'yi kararını gözden geçirmeye çağırdı.

Ford, yaptığı açıklamada, "İngiltere, Mali hükümeti ile Wagner Grubu olarak bilinen kuruluş arasındaki istişarelerden derin endişe duyuyor." dedi.

Wagner Grubunun, Libya ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi çatışmalar yaşanan ülkelerde olduğu gibi istikrarsızlıktan yararlandığını kaydeden Ford, "Mali hükümetini, Wagner ile olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye çağıran Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunu (Ecowas) destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Mali'ye 1000 Rus paralı asker gönderilecek iddiası

Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşma imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.

Yaklaşık 1000 paralı askerin Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.

Mali Savunma Bakanlığı, böyle bir anlaşmadan haber dar olmadıklarını ancak herkesle görüşmeye açık olduklarını belirtse de bu iddiaların Fransa'nın bölgedeki varlığını zora sokacağı biliniyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Mali'deki askeri yönetimin Rus özel güvenlik şirketi Wagner ile Mali askeri personelinin eğitimi için anlaşma imzalayacağı iddiaları üzerine bu durumun ülkedeki Avrupa varlığıyla bağdaşmayacağını bildirmişti.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri
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