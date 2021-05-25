İngiltere, Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı N'Daw ve Başbakan Ouane'nin gözaltına alınmasını kınadı

İngiltere, Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı Bah N'Daw ve Başbakan Moctar Ouane ile diğer bazı yetkililerin gözaltına alınmasını kınadı ve bu kişilerin bir an önce salıverilmesi çağrısında bulundu.

İngiltere, Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı Bah N'Daw ve Başbakan Moctar Ouane ile diğer bazı yetkililerin gözaltına alınmasını kınadı ve bu kişilerin bir an önce salıverilmesi çağrısında bulundu.

İngiltere'nin Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Duddridge, yaptığı açıklamada, Mali'de dün meydana gelen hükümet değişikliği sonrasında bazı yetkililerin gözaltına alınmasını kınadı ve "Tüm gözaltına alınanların derhal, güvenli ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Duddridge, İngiltere'nin, Mali'de demokratik ve anayasal yönetime geçiş sürecini desteklediğinin altını çizerek yaşanan son olayların, bu süreci baltalama riski taşıması nedeniyle son derece endişe verici olduğunu belirtti.

Tüm tarafların, bugün ülkeye gelen Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) delegasyonuyla yapıcı şekilde ilişki kurması gerektiğini kaydeden Duddridge, "Hükümetin, kapsayıcı bir diyalog yoluyla kurulan taahhütlerini yerine getirebilmesi ve Mali halkının ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için geçiş süreci devam etmelidir. Bu sürecin önünde duranlardan hesap sorulmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Mali'de siyasi kriz

Afrika ülkesi Mali'de, dün, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa süre sonra Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü. Geçiş Konseyinin Başkan Yardımcılığını yürüten Assimi Goita, bugün N'Daw'ı ve Ouane'yi görevden aldığını duyurmuştu.

Eski kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapan Albay Sadio Camara ve Güvenlik Bakanı Albay Modibo Kone yeni kabineye alınmamıştı. İddialara göre ülkede 18 Ağustos 2020'deki askeri darbeyi Camara ve Kone düzenlemişti.

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci