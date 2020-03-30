İngiltere, mahsur kalan vatandaşları için 75 milyon sterlinlik yardım fonu açıkladı
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Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Sterlin, Güncel

İngiltere, mahsur kalan vatandaşları için 75 milyon sterlinlik yardım fonu açıkladı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında mahsur kalan İngiliz vatandaşlarına yardım etmek için 75 milyon sterlin değerinde bir yardım fonu açıkladı.

30.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:00
İngiltere, mahsur kalan vatandaşları için 75 milyon sterlinlik yardım fonu açıkladı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında mahsur kalan İngiliz vatandaşlarına yardım etmek için 75 milyon sterlin değerinde bir yardım fonu açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle birçok ülke uluslararası uçuşları askıya alırken, sınırlarını yabancılara kapatmış durumda bulunuyor. İngiltere, yurt dışında mahsur kalan İngiliz vatandaşlarını kurtarmak için 75 milyon sterlin değerinde yardım fonu açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada hükümet ve hava yolları arasında ticari uçuşların artık mümkün olmadığı ülkelerde mahsur kalan on binlerce İngiliz vatandaşını geri getirebilmek için yeni bir düzenleme yapılacağını belirtti. Raab, British Airways, Easyjet, Jet2 ve diğer hava yolu şirketlerinin de katılabileceği ortak bir havayolu operasyonu kurulacağını söylerken, yapılan düzenlemeler kapsamında bu haftadan başlayarak çeşitli ve öncelikli olan ülkelerden uçuşlar gerçekleştireceklerini aktardı. Dışişleri Bakanı, ticari uçuşların devam ettiği ülkelerde bulunan vatandaşlara beklememelerini ifade ederken, mümkün olan en kısa sürede biletlerini almalarını istedi. Raab, tüm uçuşların askıya alındığı ülkelerde bulunan vatandaşları evlerine geri getirmek için ise özel uçuşlar yapılacağını kaydederken, bu uçuşların hükümet tarafından finansal olarak destekleneceğini vurguladı.

İngiltere'nin Baş Bilimsel Danışmanı Patrick Vallace ise yaptığı açıklamada, korona virüs salgınının önümüzdeki haftalarda daha fazla yayılacağını söylerken, salgınla mücadele tedbirlerinin hafifletileceği bir tarih öngörmenin erken olduğunu açıkladı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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