İngiltere Magnitsky yasası çıkaracak, insan hakları ihalllerinde mal varlıkları dondurulacak
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra (Brexit) insan hakları ihlallerinden sorumlu olan kişilerin mal varlıklarını dondurmayı öngören Magnitsky yasasını çıkaracağını açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra (Brexit) insan hakları ihlallerinden sorumlu olan kişilerin mal varlıklarını dondurmayı öngören Magnitsky yasasını çıkaracağını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 2012 tarihinde kabul edilen Magnitsky yasası Amerikan hükümetinin, dünyada insan hakları ihlalleri veya dünyada yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle kişilere, şirketlere ya da kurumlara yaptırım uygulamasını öngörüyor. Euronews.com'da Görüntüle