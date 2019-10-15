İngiltere maçındaki ırkçı sataşma üzerine Bulgaristan Futbol Federasyonu başkanı istifa etti

15.10.2019 17:23

Bulgaristan Futbol Federasyonu başkanı Borislav Mihaylov, milli takım seyircisinin ırkçı tezahüratları nedeniyle istifa etti.

Dün Sofya'da Avrupa Kupası elemeleri için karşı karşıya gelen Bulgaristan ve İngiltere milli takımlarının maçı sırasında İngiliz oyunculara yönelen ırkçı taciz olaylarından sonra Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Mihaylov'u istifaya çağırmıştı.

İngiltere'nin 6-0 kazandığı eleme maçı, bir kısım Bulgar seyircinin maymun taklidi yapması ve Nazi selamına durması gibi ırkçı hareketleri yüzünden iki kez durduruldu.

UEFA kuralları gereğince İngiltere sahayı terketme hakkına sahipti fakat 90 dakikalık maçı tamamlamayı tercih etti.

Bulgaristan Futbol Federasyonu'nun bugünkü açıklamasında Mihaylov'un istifasının sebebi olarak "son gerginlikler" gösterildi ancak ırkçılıktan söz edilmedi.

Açıklamada gerginliklerin "Bulgar futbolu ve Bulgaristan Futbol Birliği açısından çok zararlı bir ortam yarattığı" kaydedildi.

Mihaylov'un Bulgaristan futbolunun gelişmesine elinden gelen her şekilde destek olmayı sürdüreceği de belirtildi.

Bulgaristan başbakanı bu sabah yaptığı açıklamada seyircinin davranışlarını "şiddetle" kınamış ve Mihaylov'un derhal istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

Başbakan Boyko Borissov "Bulgaristan Milli Takımı'nın dünkü utanç verici yenilgisi ve futbolumuzun aldığı kötü sonuçlara bakarak, Borislav Mihaylov istifa edene kadar Bulgaristan Futbol Federasyonu ile hükümetin mali konular da dahil her türlü ilişkisini kesme emri verdim" demişti.

İstifa eden Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkanı Mihaylov, İngiltere'deki Reading takımında da oynamış eski bir kaleci. Üç dünya kupası da dahil olmak üzere yüzü aşkın kere milli forma giymiş bir oyuncu olan Mihaylov 2011 yılından beri UEFA yürütme kurulu üyesi.