İngiltere, Londra'daki bıçaklı saldırganı durduran 3 'kahramanı' konuşuyor
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İngiltere, Londra'daki bıçaklı saldırganı durduran 3 'kahramanı' konuşuyor

İngiltere, Londra Köprüsü'nde bıçakla iki kişiyi öldüren saldırganı durdurmaya çalışan üç kişiyi konuşuyor. Londra'da cuma akşamı Londra Köprüsü üzerinde bıçaklı saldırı düzenleyen 28 yaşındaki terör suçlusu Usman Khan polis tarafından vurularak öldürülmüştü

01.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:28
İngiltere, Londra'daki bıçaklı saldırganı durduran 3 'kahramanı' konuşuyor

, Köprüsü'nde bıçakla iki kişiyi öldüren saldırganı durdurmaya çalışan üç kişiyi konuşuyor.


Londra'da cuma akşamı Londra Köprüsü üzerinde bıçaklı saldırı düzenleyen 28 yaşındaki terör suçlusu Usman Khan polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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