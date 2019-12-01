İngiltere, Londra'daki bıçaklı saldırganı durduran 3 'kahramanı' konuşuyor
İngiltere, Londra Köprüsü'nde bıçakla iki kişiyi öldüren saldırganı durdurmaya çalışan üç kişiyi konuşuyor. Londra'da cuma akşamı Londra Köprüsü üzerinde bıçaklı saldırı düzenleyen 28 yaşındaki terör suçlusu Usman Khan polis tarafından vurularak öldürülmüştü
01.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:28
İngiltere, Londra Köprüsü'nde bıçakla iki kişiyi öldüren saldırganı durdurmaya çalışan üç kişiyi konuşuyor.
Londra'da cuma akşamı Londra Köprüsü üzerinde bıçaklı saldırı düzenleyen 28 yaşındaki terör suçlusu Usman Khan polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com