İngiltere Lig Kupası'ndaki Arsenal-Liverpool maçına Kovid-19 engeli - Haberler Spor
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İngiltere Lig Kupası'ndaki Arsenal-Liverpool maçına Kovid-19 engeli

İngiltere Lig Kupası'ndaki Arsenal-Liverpool maçına Kovid-19 engeli
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Arsenal ile Liverpool arasında yarın oynanması planlanan İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçı, misafir ekip Liverpool'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Arsenal ile Liverpool arasında yarın oynanması planlanan İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçı, misafir ekip Liverpool'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Liverpool Kulübünün başvurusu yerinde bulundu. Erteleme sonrası ilk karşılaşmanın 13 Ocak'ta Liverpool'un, rövanşın ise 20 Ocak'ta Arsenal'ın sahasında oynanması kararlaştırıldı.

Liverpool A Takımı'nın antrenman yaptığı tesislerin, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle en az 48 saat kapatıldığı duyurulmuştu.

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AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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