İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool'u penaltılarda yenen Arsenal çeyrek finalde
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İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool'u penaltılarda yenen Arsenal çeyrek finalde

01.10.2020 23:59 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:03
İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool'u penaltılarda yenen Arsenal çeyrek finalde

İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonunda normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Liverpool'u penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Arsenal, çeyrek finale yükseldi.

İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonunda normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Liverpool'u penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Arsenal, çeyrek finale yükseldi.

Tek maç eleme usulü oynanan kupanın 4. turu, 3 maçla sona erdi.

Öne çıkan karşılaşmada, Anfield Stadı'nda Liverpool ile Arsenal karşılaştı. İki takım da yakaladığı gol fırsatlarından faydalanamayınca karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılar sonunda Liverpool'u 5-4 yenen Arsenal, çeyrek finale kaldı.

Fulham'ı 3-0'la geçen Brentford ve Aston Villa'yı 1-0 yenen Stoke City, turnuvada çeyrek finale kalan diğer takımlar oldu.

Turnuvada çeyrek final maçları, 21 Aralık'ta oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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